Le 11 mai, c'est la rentrée des classes. Un retour bien particulier, avec le coronavirus qui fait encore partie de nos vies. Les élèves ont donc sans doute un peu d'appréhension à retrouver le chemin de l'école. Heureusement, il y a Phanee de Pool, Karim Slama, Benjamin Friant, Blaise Bersinger et Albert le Vert pour les rassurer.

Ces artistes sont partie prenante d'une chouette vidéo qu'a dévoilée vendredi 8 mai l'Etat de Vaud et son Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). L'idée est de rappeler les gestes barrières avec humour et apaisement et d'une autre manière que par les affiches et la communication qu'ils ont déjà vues.

Ne pas partager sa récré

Outre la direction artistique, le comédien Karim Slama fait l'écolier, avec un excellent jeu de mime dont il a le secret. Il croise sur son chemin la chanteuse Phanee de Pool, le champion de trottinette Benjamin Friant – vos enfants connaissent –, l'humoriste Blaise Bersinger et la plus célèbre des Babibouchettes, le toujours vert Albert, qui lui expliquent ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pas d'embrassade, se moucher dans son coude... les conseils sont connus. Mais il y en a aussi de nouveaux, comme le fait de ne pas partager sa récré.

Lancée fin avril par le département de Cesla Amarelle, l'idée s'est rapidement concrétisée grâce à la disponibilité et la motivation des protagonistes. L'écriture a eu lieu vendredi dernier, le tournage lundi et mardi de cette semaine, seulement! A noter qu'il s'agit d'une initiative vaudoise, mais le DFJC est tout à fait prêt à la partager avec d'autres cantons. Sinon il y a toujours la vidéo que l'OFSP a également communiquée aujourd'hui. Un autre style...

Allez, le 11 mai, tous ensemble sur le chemin de l'école, rassurés et bien informés. Tousss, mais dans le coude!

Laurent Flückiger