Le Salon suisse des Goûts et Terroirs tient sa 20e édition à Bulle (FR) du 30 octobre au 3 novembre. La manifestation, qui a attiré près de 45'000 visiteurs en 2018, accueillera trois invités d'honneur: Terroir Fribourg, Au pays du Saint-Bernard et la Vallée d'Aoste.

Cette année, les trois invités d'honneur représentent tout le territoire alpin, ont fait savoir mercredi les organisateurs, dont le salon se tient à Espace Gruyère. En régional de l'étape, Terroir Fribourg mettra à l'honneur ses nombreux produits labellisés ainsi que le savoir-faire de ses producteurs.

Plus loin en direction du Sud, Au pays du Saint-Bernard, le terroir aussi est roi, précise le communiqué. Les habitants feront découvrir les produits de la marque Grand Entremont. Parmi ceux-ci, des salaisons, des fromages mais également des miels et des tisanes. Les chiens Saint-Bernard feront de «joyeuses apparitions» sur le stand.

5000 produits

Au coeur des Alpes, la Vallée d'Aoste s'offre à déguster, selon les organisateurs. «Ses crus et ses produits typiques racontent une histoire et une identité intimement liée au territoire alpin». Les spécialités de la gastronomie valdôtaine s'inviteront également à l'Arène gourmande et à l'Ecole du Goût.

Pas moins de 5000 produits seront à découvrir et à déguster cinq jours durant. Le salon accueille 300 exposants artisans du terroir sélectionnés avec soin, avec trois pavillons thématiques, dont un dédié à Nova Friburgo, qui rappellera le départ de Fribourgeois pour le Brésil en 1819. (ats/nxp)