La candidature de «Sion 2026» a coûté 6,3 millions de francs selon des calculs effectués par le «Matin Dimanche». L'Office fédéral du sport et Swiss Olympic lui ayant déclaré que les résultats financiers n'étaient pas encore disponibles, l'hebdomadaire, édité par le même groupe que celui que vous lisez présentement, a recoupé plusieurs sources pour aboutir à ce montant de 6,3 millions, somme confirmée par le directeur financier de Sion 2026.

Ce dernier explique que la somme a servi à financer la promotion des Jeux, établir le dossier de faisabilité et couvrir les frais généraux liés notamment à l'informatique, aux loyers et aux salaires. La facture a été partagée équitablement entre la Confédération, Swiss Olympic et les autorités locales impliquées.

À titre de comparaison, l'échec de Calgary 2026 a coûté 16,3 millions de dollars canadiens (soit environ 12,22 millions de francs suisses), précise le journal.