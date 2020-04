La commune vaudoise de Préverenges, près de Morges, a été une des premières à interdire l'accès à sa plage et aux parkings près du lac Léman il y a deux semaines. La raison: l'afflux de promeneurs arrivés en voiture ou en moto sur les rives. Les autorités locales vont encore serrer la vis ce week-end pour dissuader les gens de venir sur son territoire malgré les appels au confinement.

Un week-end test avant Pâques

Autre afflux, autre approche. «On ne veut pas priver d'emblée tout le monde de venir se promener, donc tant qu'on gère on tolère mais avec une stratégie évolutive, précise Clément Leu, commandant de la police de Morges. Si les directives ne sont pas respectées et que beaucoup d'individus ne jouent pas le jeu, alors on réagira en fermant immédiatement des accès. Et on proposera ensuite aux communes de la région morgienne de prendre des mesures restrictives.» Aux yeux du commandant Leu, ce week-end représente un test, avant celui de Pâques.

Même analyse du côté de Lausanne. Pas de fermeture des places de parc pour l'heure à Ouchy et Bellerive, au sud de la ville. «Il s’agit d’un week-end test, où nous faisons appel au civisme de la population, explique Alexia Hagenlocher, porte-parole de la police municipale. En cas de forte influence, la police se réserve cependant la possibilité de fermer certaines places si cela est nécessaire, mais une très grande majorité de la population respecte les mesures en vigueur.» Actions préventives

Lors d'une conférence de presse, ce vendredi après-midi, le chef de l'Etat major du canton de Vaud Denis Froidevaux a notamment annoncé que des actions de prévention auprès des jeunes seront menées ce samedi après-midi sur tout le bassin lémanique ainsi qu'à Yverdon-les-Bains. «Cela sera mené sur le terrain hors du cadre policier, par des sportifs du LHC et du LS», a-t-il souligné.