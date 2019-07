Après des problèmes gastro-intestinaux début juillet chez des recrues à la caserne bernoise de Jassbach ainsi qu'à Bière (VD), voici que la place d'armes de Sion est touchée à son tour par une vague de diarrhée, rapporte le «Blick» vendredi. Selon le quotidien, 90 soldats sont souffrants.

Le porte-parole de l'armée Daniel Reist a confirmé l'incident au journal. «90 personnes sont touchées. On ne sait toujours pas exactement quelle est la gravité et la cause exacte de ces problèmes gastro-intestinaux», a-t-il indiqué.

Début juillet, 50 recrues de la caserne de Jassbach, dans l'Emmental, avaient été touchés subitement par des problèmes de vomissements et de diarrhée. Certains avaient été hospitalisés. Le canton de Berne avait même ordonné une quarantaine. La source des malaise n'avait pas pu être identifiée mais une cause virale avait été exclue.

Peu après, une trentaine de soldats avaient souffert des mêmes maux à la place d'armes de Bière. Mais personne n'avait dû être hospitalisé. Là aussi, la cause virale avait été exclue.