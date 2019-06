Les élèves francophones du canton de Berne auront davantage de leçons d'informatique dès la rentrée d'août. Le nombre de leçons d'approfondissements individuels augmentera également, alors que le volume de devoirs sera réduit.

La Direction de l'instruction publique bernoise a décidé d'introduire une série de modifications au plan d'études romand et à la grille horaire, après avoir consulté les milieux concernés, a-t-elle communiqué vendredi.

Le domaine médias et informatique sera ainsi renforcé. De la 8H à la 11H, les élèves auront une leçon supplémentaire par semaine. Le but est de leur enseigner à utiliser les technologies, mais aussi de développer leurs compétences générales en informatique.

L'horaire sera complété par des leçons d'approfondissements individuels en français, en allemand ou en mathématiques, selon les choix et les priorités des élèves, en 9H, 10H et 11H.

Les deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves des sections moderne (exigences moyennes) et générale (exigences élémentaires) auront droit à une heure supplémentaire d'approfondissements individuels, soit deux en tout.

Plus de facultatif pour les petits

Parmi les autres nouveautés, en 9H, l'enseignement des arts visuels sera renforcé par le passage à deux leçons hebdomadaires au lieu de 1,5. Dans les classes des plus petits, les possibilités d'enseignement facultatif seront développées.

En 3H et en 4H, deux leçons facultatives pourront être dispensées et même trois en 5H et 6H. Ainsi, les enfants n'auront plus à choisir entre chorale ou apprentissage d'un instrument, par exemple. De la 3H à la 6H, les écoles pourront offrir une discipline de leur choix, danse, sports ou autres travaux pratiques de sciences.

En contrepartie des leçons supplémentaires, le volume des devoirs à domicile diminuera. Il sera fixé à 30 minutes par semaine en 3H et en 4H, à 45 minutes de la 5H à la 8H et à 90 minutes pour les trois dernières années de la scolarité obligatoire.

Rapports d'évaluation

La Direction de l?instruction publique a encore décidé de réduire le nombre de rapports d'évaluation. Le premier sera rendu en 4H, les suivants se succédant à un rythme annuel dès la 6H.

Par contre, les entretiens avec les parents gagneront en importance et deviendront obligatoires au milieu de chaque année scolaire. Cet échange se basera sur un document simple, mais unifié, qui permettra de rendre compte de la situation. (ats/nxp)