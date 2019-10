Il n'y a plus de cabines téléphoniques en Suisse romande. Swisscom a démonté jeudi la dernière cabine qui se trouvait au bord du lac à Genève. Le processus de démantèlement pour l'ensemble de la Suisse devrait être terminé fin novembre.

La cabine téléphonique a connu un pic en 1995, avec plus de 58'000 Publiphones privés et publics en Suisse. Mais depuis l'essor du portable à la fin des années 1990, les cabines téléphoniques sont tombées en désuétude. Selon Swisscom, le nombre d'appels a chuté de 95% entre 2004 et 2016.

Depuis 2018, l'opérateur n'a plus l'obligation légale de mettre des cabines à disposition de la population dans chaque localité du pays. Les cabines inutilisées ont ainsi été progressivement démantelées. Certaines ont été offertes à des collectivités qui les ont recyclées pour y créer notamment des boîtes d'échange ou des points d'information.

L'ultime cabine téléphonique de Suisse sera démontée à Baden (AG) le 28 novembre prochain. Ce démantèlement mettra fin à l'histoire des Publiphones qui avait débuté en 1881 avec l'installation du premier téléphone public en Suisse. C'était à la poste du Fraumünster à Zurich. (ats/nxp)