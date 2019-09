Quelque 130 producteurs investiront le coeur de la ville de Sierre (VS) vendredi et samedi pour le salon des vins suisses Vinea. Les six régions viticoles y seront à nouveau représentées.

Les visiteurs de Vinea pourront cette année déguster quelque 800 crus issus des six régions viticoles de Suisse. Aux producteurs valaisans, vaudois et tessinois s'ajoutent en effet des producteurs de la région des Trois-Lacs, de Genève et de Suisse alémanique qui n'avaient plus fait le déplacement valaisan depuis cinq ou six ans, a indiqué jeudi à Keystone-ATS Emeline Zufferey, directrice technique de Vinea.

Bienne hôte d'honneur

La région du lac de Bienne sera d'ailleurs l'hôte d'honneur de la manifestation. A l'occasion de ces échanges directs entre public et producteurs propres à Vinea depuis 26 ans, les quelque 7000 visiteurs espérés pourront notamment découvrir le millésime 2018 qualifié «d'exceptionnel tant par les volumes produits que par la qualité des raisins récoltés».

Les visiteurs pourront aussi déguster sur le stand dédié au Grand Prix du vin suisse une sélection de vins nominés. Initiation à la dégustation, ateliers thématiques, visite du Musée de la vigne et du vin ou de la Fondation Rilke sont également au programme. www.salonvinea.ch (ats/nxp)