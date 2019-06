Le canton de Fribourg veut étendre les heures d'ouverture des établissements publics pour mieux répondre aux attentes des clients. Il devrait y avoir des discothèques ouvertes jusqu'à 6h et des restaurants permanents sans aucune restriction horaire.

Ouverture jusqu'à 3h le jeudi

Le catalogue de mesures prévoit encore une ouverture jusqu'à 3h également le jeudi pour les établissements dotés d'une patente ad hoc, a indiqué mardi à Fribourg le conseiller d'Etat Maurice Ropraz, directeur de la sécurité et de la justice (DSJ). Il est contenu dans l'avant-projet de révision de la loi sur les établissements publics qui est mis en consultation.

Motion acceptée en septembre

La révision trouve son origine dans une motion acceptée partiellement en septembre dernier par le Grand Conseil et déposée par les députés PLR Johanna Gapany et Romain Collaud. Leur texte de base, qui demandait une vaste libéralisation des patentes, s'intitulait «Modification complète de la loi sur les établissements publics: Fribourg aussi by night». (ats/nxp)