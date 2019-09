Le Grand Conseil neuchâtelois a refusé mardi une motion populaire des Jeunes libéraux-radicaux demandant d'autoriser de manière conditionnelle les happy hours et autres jeux de boissons. La majorité des députés a estimé que cela allait à l'encontre de la prévention.

Les jeunes PLR voulaient qu'une révision de la loi sur la police du commerce soit envisagée et étudiée «pour que les établissements publics puissent continuer à proposer des pratiques qui sont devenues courantes sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête». Leur motion populaire avait recueilli 106 signatures.

Pour les auteurs du texte, «il ne s'agissait pas d'encourager la consommation d'alcool, mais au contraire de permettre aux jeunes de jouer à de tels jeux dans des établissements publics, pour encadrer cette activité». Les alcools forts en auraient été bannis.

Biture express

La majorité des députés n'a pas été sensible à ces arguments et a estimé que ces jeux encouragent la consommation d'alcool en particulier chez les plus jeunes. Le conseiller d'Etat Laurent Favre, opposé à la motion, a abondé dans ce sens en parlant d'une question de sécurité et de santé publique.

Pour mieux convaincre le Grand Conseil, Laurent Favre a même évoqué son expérience de «beerpong» - jeu de boisson consistant à faire atterrir une balle de ping-pong dans un verre de bière - faite dans le cadre privé. «Malgré mes qualités de pongiste et une assez bonne étanchéité, la biture fut rapide», s'est-il inquiété. (ats/nxp)