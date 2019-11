Les Genevois veulent un développement maîtrisé de l'aéroport. Selon les résultats anticipés portant sur près de 95% des votants, ils disent «oui» à 55,81% à l'initiative constitutionnelle «Pour un pilotage démocratique de l'aéroport de Genève». Le contre-projet refusé à 46,3%.

Lancée en 2016 par la Coordination régionale pour un aéroport urbain, respectueux de la population et de l'environnement (CARPE), l'initiative pose le principe de la recherche d'un équilibre entre l'importance de l'aéroport pour la vie économique, sociale et culturelle et la limitation des nuisances qu'il génère. Le Grand Conseil devra approuver les rapports de la régie publique.

Soucieuse de maintenir l'autonomie de l'établissement, la majorité de droite du Grand Conseil a élaboré un contreprojet. Celui-ci a été refusé dimanche par 53,7% des votants. Un choix confirmé par la question subsidiaire, qui donne 54,55% des voix en faveur de l'initiative.

Pour les initiants, le développement de l'aéroport pose des questions de santé publique en raison de la pollution de l'air et du bruit dus aux avions. De 17 millions de passagers annuels, il est prévu d'en accueillir 25 millions en 2030, soit 236'000 mouvements d'avions, selon la fiche du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) adoptée par le Conseil fédéral en 2018.

Cette fiche détermine, de manière contraignante, les niveaux de bruit maximum auxquels l'aéroport peut exposer ses riverains. Elaborée par l'Office fédéral de l'aviation civile, avec le canton de Genève et Genève Aéroport, elle fixe une nouvelle courbe du bruit qui a eu pour effet une perte de valeur des biens immobiliers situés dans sa trajectoire.

Expérimentation animale

L'expérimentation animale ne sera pas davantage contrôlée à Genève. L'initiative cantonale visant à modifier le fonctionnement de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux est refusée dimanche par 64,59% des voix.

Lancée par la Ligue suisse contre la vivisection (LSCV), l'initiative populaire «Pour un meilleur contrôle de l'expérimentation animale» accordait à chaque membre de la commission un droit de recours contre les préavis sur les demandes d'autorisation. Cette disposition existe dans le canton de Zurich depuis de nombreuses années. L'initiative demandait aussi que les deux représentants d'associations de protection des animaux proviennent d'organisations actives dans le domaine de l'expérimentation animale, permettant à la LSCV de siéger au sein de la commission.

Les initiants estimaient que Genève recourt de façon croissante à l'expérimentation animale, parfois sans rapport avec le développement d'un nouveau médicament. Opposés au projet, le gouvernement et l'Université de Genève estimaient eux le cadre légal actuel suffisant et craignaient pour la recherche médicale à Genève.

Encore une initiative

L'initiative «Construisons des logements pour toutes et tous» était aussi au menu des votations. Le texte a pour objectif, en cas de pénurie de logements, de rendre obligatoire le recours à la zone de développement dans le cas de projets de construction de logements. La création de zone ordinaire serait exclue dans ces cas. Le texte passe là aussi de justesse pour le moment.

Utilisation des produits phytosanitaires limitée

L'utilisation de produits phytosanitaires sera fortement limitée dans le canton de Genève. Selon les premiers résultats basés sur 95% des votants, la modification de la constitution genevoise est soutenue dimanche par 89,2% des voix.

Proposée par le PDC, cette modification constitutionnelle avait été acceptée par l'ensemble du Grand Conseil, au nom de la santé publique et de l'environnement. La nouvelle disposition, soutenue par le gouvernement, prévoit que l'Etat encourage le développement de méthodes alternatives permettant de limiter l'usage de ces produits, notamment par un soutien économique ou technique.

Terrains de football

Sur le plan de l'aménagement, les électeurs devaient décider du sort d'un important projet au Grand-Saconnex (GE), au lieu-dit du «Pré-du-Stand». La zone agricole doit être transformée pour accueillir des équipements publics, des bureaux et des terrains de football. Le projet passerait de justesse.

Cette infrastructure sportive doit servir au Servette FC. L'équipe grenat et sa relève pourront ainsi quitter Balexert, leur lieu d'entraînement actuel. Sur la place libérée, le canton pourra construire un cycle d'orientation. Le monde du ballon rond, à Genève, soutient ce déménagement.

Les Genevois devaient enfin voter sur sur un projet d'aménagement dans le quartier du Petit-Saconnex, qui doit permettre la construction, à terme, d'environ 200 logements. Le projet passerait de justesse.

(ats/nxp)