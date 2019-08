Sur la base d'un signalement de la population, la police cantonale bernoise a interpellé trois cambrioleurs présumés dans la nuit de lundi à mardi à Bienne. Les hommes, âgés de 18 à 21 ans, sont soupçonnés d'être en lien avec d'autres infractions à Péry et à Bienne. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice.

Lundi peu après 03h30 du matin, la police cantonale bernoise a été informée qu'un vol par effraction avait eu lieu à la rue du Marché-Neuf à Bienne, a-t-elle indiqué vendredi dans un communiqué. Les forces d'interventions dépêchées sur les lieux ont entendu des sons provenant d'un magasin de vêtements. Peu de temps après, plusieurs personnes ont pris la fuite.

Les patrouilles ont réussi à interpeller trois hommes en fuite à proximité des lieux du crime. Ils portaient tous les trois des éléments du butin sur eux. Les hommes ont été emmenés dans un poste de police pour de plus amples clarifications. Ils ont ensuite été placés en détention provisoire.

Autres vols par effraction

Les plus amples investigations ont confirmé la suspicion que les trois hommes étaient responsables d'autres vols par effraction et tentatives de vol par effraction à Péry (commune de Péry-La Heutte) et à Bienne le même week-end. Un cambriolage a par exemple eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Péry et un autre dans la nuit de dimanche à lundi dans un snack-bar à Bienne.

Les trois hommes ont partiellement admis les faits pendant leurs auditions. Les investigations, notamment pour clarifier les circonstances exactes des faits, sont toujours en cours. Les trois prévenus devront répondre de leurs actes devant la justice à la fin de l'enquête policière. (ats/nxp)