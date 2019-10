Un concert d'extrême droite prévu samedi dernier en Valais a pu être annulé in extremis. Au courant depuis un certain temps, la police valaisanne a enquêté avec la police fédérale, le service de renseignement de la Confédération (SRC) et d'autres polices cantonales.

Les concerts de trois groupes de rock néonazi allemand, français et polonais ont pu finalement être empêchés grâce aux investigations intensives et à la bonne coopération entre différentes polices, a indiqué la police valaisanne dans un communiqué lundi.

Selon le groupe Antifa Bern, ce concert devait se produire en Valais, «entre Sion et Martigny».

Vendredi, le groupe français, qui avait prévu de se produire le lendemain soir lors du concert en question, a été refoulé dans le Bas-Valais. Une interdiction d'entrée en Suisse avait été prononcée à son encontre. (ATS/nxp)