C'est un spectacle intense, coloré, rythmé et surtout contemporain que propose l'édition 2019 de la Fête des Vignerons à Vevey (VD). Une plongée dans un monde féerique qui effleure ou réveille la part d'enfance en chacun.

«Ultime étape avant de se précipiter dans la vraie Fête des Vignerons», la grande répétition générale s'est déroulée mercredi en fin d'après-midi dans une arène pleine à craquer et sous un soleil de plomb. Clairement ancré dans la contemporanéité, le spectacle a su conserver nombre de ses traditions.

Au fil d'une vingtaine de tableaux, le spectacle mis en scène par Daniele Finzi Pasca raconte la vigne, celles et ceux qui la font et le rythme des saisons. Le tout entrecoupé par les échanges entre Julie, une fillette, et son grand-père.

Exit la mythologie

Si les déesses et les dieux souvent méconnus du grand public ont disparu des tableaux, le Ranz des vaches est toujours bel et bien là. Interprété par un collectif de onze chanteurs ténors amateurs issus des cantons de Fribourg et Vaud, le moment était attendu. Il provoque le silence dans l'assistance puis des applaudissements nourris.

Dans les points forts de cette édition 2019, on citera ces petits gymnastes surchauffés en orange et jaune qui rebondissent et virevoltent. Une composition pétillante qui évoque les vieux ceps arrachés et brûlés afin de faire place à de jeunes plants. On se croirait sous le chapiteau d'un cirque emporté par un tourbillon insaisissable.

Moult couleurs

Autre plongée en enfance avec ces petits chevaux incarnés par les Cent pour Cent, ces femmes et ces hommes qui ont en partie pris la place des Cent Suisses de la Fête. Léger, dansant, multicolore, ce tableau emporte la jeune Julie dans un monde imaginaire où règne l'insouciance.

L'insouciance, la fougue, la joie: tels sont les émotions qui ressortent de la scène où se trémoussent les traditionnelles effeuilleuses. Quant à la St-Martin, c'est un feu d'artifice de couleurs qui se mêlent et se démêlent sur la place du Marché virtuelle.

Dans un registre plus doux, presque mélancolique, le tableau des Larmes emmène à nouveau le spectateur dans la féerie. La composition musicale s'accorde parfaitement, l'émotion est au rendez-vous.

Soin du détail

De ce spectacle, on retiendra aussi le soin du détail, particulièrement sur les costumes qui en mettent plein la vue. Plein la vue, c'est peut-être aussi ce qui marque avec cet événement maous. A l'image d'un plateau LED high-tech, dont les effets étaient relativement peu visibles lors de cette représentation en plein jour. A voir en nocturne.

La Fête des Vignerons qui débute ce jeudi 18 juillet et se tiendra jusqu'au 11 août compte 5500 figurants. L'arène veveysanne peut accueillir jusqu'à 20'000 personnes par représentation. (ats/nxp)