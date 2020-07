Thomas Greminger ne sera pas reconduit à son poste de secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Les ambassadeurs de l'organisation ne sont pas parvenus à un consensus dans les nominations.

L'OSCE a confirmé samedi à l'agence d'information Keystone-ATS une information parue dans les titres de CH Media. M. Greminger, à son poste depuis juillet 2017, quittera ses fonctions le 18 juillet.

La réunion de l'OSCE vendredi avait pour but de prolonger les mandats de M. Greminger, de la directrice du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme Ingibjörg Solrun Gisladottir, du haut commissaire aux minorités Lamberto Zannier et du représentant pour la liberté des médias, le socialiste français, Harlem Désir. Tous devaient être réélus.

Selon CH Media, la prolongation du mandat de M. Désir a été refusée par l'Azerbaïdjan. En réaction à ce blocage, la France, le Canada, la Norvège et l'Islande se seraient opposés à une prolongation du mandat de M. Greminger.

Interrogé par Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a déclaré qu'il avait été actif à tous les niveaux pour veiller à ce que les mandats soient prolongés. M. Greminger a fait du très bon travail au cours des trois dernières années et a été activement soutenu par la Suisse tout au long de son mandat, ont ajouté les services d'Ignazio Cassis.

A repourvoir

Les quatre postes sont maintenant à repourvoir. Les pays membres de l'organisation peuvent désigner des candidats jusqu'au 18 septembre. Les postes devraient être pourvus en décembre lors de la réunion du Conseil ministériel de l'OSCE. Le DFAE a précisé qu'il était en contact étroit avec M. Greminger concernant la suite de la procédure.

Thomas Greminger a dirigé le Conseil permanent de l'OSCE en 2014, pendant l'année de présidence de la Suisse. Bras droit du conseiller fédéral Didier Burkhalter, il a alors été l'un des principaux artisans de la mise en place de la mission d'observation en Ukraine.

L'OSCE est une organisation de sécurité active sur le plan de la paix, de la stabilité et de la démocratie. Elle englobe 57 membres, aussi bien en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, dont les Etats-Unis. (nxp)