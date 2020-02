Les plus fidèles du jeu s’en souviennent encore. En 1970, le futur SWISS LOTO, alors dénommé Loterie suisse à numéros, est lancé et rencontre dès sa naissance un succès qui ne s’est jamais démenti. La raison en est simple, comme le rappelle Jean-Luc Moner-Banet, directeur général de la Loterie Romande: «C’est le jeu de tirage qui offre le plus de chances de devenir millionnaire en Suisse.» Le jackpot à empocher samedi prochain se monte à 21,2 millions!

À anniversaire exceptionnel, promotion et lots exceptionnels! Au premier prix de la première des quatre promotions de l’année, la Loterie Romande offre un séjour exclusif à Champéry (VS), pour deux personnes, d’une valeur de 10'000 francs pendant la saison 2020-2021. Au programme, deux nuits dans un hôtel quatre étoiles, l’accès illimité au spa, un massage par personne et des repas fabuleux… Mais le must du cadeau réside surtout dans une expérience inoubliable à la montagne. La location du matériel de ski est comprise et votre moniteur de ski s’appelle Didier Défago, médaillé olympique, avec qui vous dévalerez les pentes des Portes du Soleil et partagerez l’un des repas prévus.

Du 2e au 2000e prix, la Loterie Romande propose des enjeux SWISS LOTO d’une valeur de Fr. 5.- correspondant à deux combinaisons de jeux sous forme de Quick-Tips en point de vente ou de crédit de jeu sur le site jeux.loro.ch.

Quatre promotions prévues cette année

Pour participez à cette première promotion qui dure jusqu’au 29 février, rien de plus simple. Il suffit de jouer au SWISS LOTO pour un montant égal ou supérieur à 15 francs (sans Joker). Soit dans l’un des 2500 points de vente de la Loterie Romande ou sur le site jeux.loro.ch. Le bon de participation est imprimé par le terminal à la suite du reçu SWISS LOTO. Il est doté d’un numéro unique appelé code qui participe automatiquement au concours. Les gagnants seront connus après le tirage au sort du 5 mars. Les trois autres promotions se dérouleront en mai, septembre et entre fin novembre et décembre. Plus d’informations sur www.swissloto50ans.ch



Victor Fingal