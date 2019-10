Le Swiss Lotto a fait mercredi un nouveau millionnaire en Suisse romande, selon la Loterie Romande. Les six bons numéros étaient le 18, 20, 24, 25, 33 et 39. Le numéro Chance était le 6 et le Replay le 2.

Le bulletin a été validé à Genève. L'heureux gagnant a coché les six bons numéros et empoche pile un million. Le prochain jackpot s'élève à 10,5 millions de francs. Quant au Joker, la bonne combinaison était 562432. (ats/nxp)