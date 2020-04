La direction de Swisscom se montre critique face à l'attitude du Conseil fédéral dans le dossier de la technologie mobile 5G. Les moratoires sur les antennes 5G dans certains cantons sont le résultat du manque de directives claires de la part de la «Berne fédérale», a estimé jeudi le directeur général du géant bleu, Urs Schaeppi.

Urs Schaeppi attend désormais du Conseil fédéral «des règles d'application claires sur la façon dont nous sommes autorisés à construire des antennes 5G», a-t-il dit lors de la présentation des résultats du 1er trimestre de Swisscom. La remarque vaut tout particulièrement sur la méthode de mesure du rayonnement des antennes 5G.

«Ces spécifications prennent apparemment du temps, je ne sais pas pourquoi», s'est interrogé Urs Schaeppi. Le directeur général de l'opérateur détenu majoritairement par la Confédération ne s'attend pas à une solution avant la fin de l'année.

Expansion de la 4G plus difficile

Urs Schaeppi a aussi fait part de sa préoccupation du fait que les moratoires actuels rendent également plus difficile l'expansion du réseau 4G. «Si cela ne change pas bientôt, nous aurons tôt ou tard des problèmes de capacité dans les réseaux», a-t-il poursuivi. Or la situation actuelle, avec nombre de personnes travaillant depuis leur domicile ainsi que l'école à distance, démontre l'importance de disposer de réserves sur les réseaux de télécommunication.

Urs Schaeppi, a rappelé que de nombreuses «fausses nouvelles» concernant la 5G circulent. Dans les faits, le rayonnement entraîné par la 5G est plus faible que celui de la technologie conventionnelle. De plus, les dernières études n'apportent aucune preuve d'effets dommageables pour la santé si les limites internationales sont respectées. «Et on sait que les limites suisses sont dix fois plus strictes que les limites internationales», a déclaré Urs Schaeppi. (ats/nxp)