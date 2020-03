Il n'y avait pas de raison de s'en priver. Alors que le Parlement essaie de réduire au maximum les rencontres et les échanges à cause de l'épidémie de coronavirus, la passion du jass est trop forte pour que son groupe parlementaire à Berne renonce à son traditionnel tournoi printanier tout à fait apolitique. Le virus des cartes résiste bien...

Victoire vaudoise

Lundi soir, après les débats, des parlementaires de tout bord se sont retrouvés à la Clef de Berne, un restaurant en ville qui appartient à l'agence de communication Furrerhugi. La conseillère nationale Christa Markwalder (PLR/BE) a immortalisé ce moment dans un selfie publié sur tweeter, où elle félicité la gagnante du tournoi Isabelle Chevalley (VL/VD).

Contrairement à ce que laisse penser la photo, où l'on reconnaît également les conseillères nationales Léonore Porchet (Verts/VD) et Barbara Steinemann (PS/ZH), le groupe jass compte aussi des hommes en bonne et due forme comme Mathias Reynard (PS/VS) et Félix Müri (UDC/LU).

E.F.