Vendredi soir, 347 médailles ont été remises aux meilleurs producteurs du pays à l'occasion de la 8e édition du Concours suisse des produits du terroir. Leurs produits peuvent encore être dégustés et achetés jusqu'à dimanche à Courtemelon (JU).

Après cinq jours de dégustation, les 164 jurés du concours ont rendu leur verdict. Les cinq cantons les plus médaillés ont été Vaud (63), le Jura (55), Fribourg (46), le Valais (44) et Berne (37), indiquent les organisateurs dans un communiqué publié samedi.

Plus de 1000 produits étaient en compétition. Ils étaient répartis dans cinq catégories: produits laitiers, produits boulangers et pâtissiers, produits carnés et de la pêche, produits à base de fruits, de légumes et de miel, ainsi que boissons alcoolisées.

Les compétiteurs étaient issus de 20 cantons - ainsi que du Liechtenstein. Seuls les deux Appenzell, Bâle-Campagne, Obwald, Soleure et Zoug n'étaient pas représentés.

Augmenter les ventes

Les distinctions attribuées lors de ce concours sont très importantes pour les producteurs, car elles leur offrent une visibilité. Elles font dans plus de la moitié des cas aussi augmenter les ventes. Au total, les jurés ont distribué 347 médailles: 69 d'or, 127 d'argent et 151 de bronze.

Cinq produits ont également été marqués d'un prix d'excellence. Il s'agit du Brigand du Jorat de la Fromagerie de Saint-Cierges (Saint-Cierges-VD), du Pain Marcel de la Boulangerie - Pâtisserie Wolfisberg (Carouge-GE), de la Terrine de Chevreuil de la Charcuterie Claude Porchet/Christophe Vandelle (Bournens-VD), de l'huile de noisettes pressée à froid de Christophe Gämperli (Flawil-SG) et de l'alcool de prunelles sauvages d'Aux Délices gourmands (Palézieux-VD).

De plus, cinq producteurs se sont vus décerner le prix du «meilleur producteur»: la Fromagerie d'Echarlens (FR), la Boulangerie - Pâtisserie Aubry (JU), les Délices du Talent (VD), Sprunger Salomé (JU) et Aux Délices gourmands (VD).

Tous les produits peuvent encore être dégustés jusqu'à dimanche lors du Marché suisse des produits du terroir à Courtemelon. Pas moins de 175 stands y sont présents. (ats/nxp)