La confiance est «restaurée» entre les différents partenaires qui s'opposaient sur le dossier TGV via Vallorbe, affirme vendredi le Conseil fédéral. Une feuille de route a été élaborée et une convention sera bientôt signée.

Après des moins de tension à cause des changements annoncés par TGV Lyria pour sa liaison via Vallorbe, une table ronde qui s'est tenue jeudi a réussi à «renouer le dialogue», écrit le gouvernement.

«La réunion a permis de restaurer la confiance et de garantir la transparence pour l'avenir», selon le communiqué. Une feuille de route a listé les «objectifs» qui serviront de base pour «une convention» dont la signature interviendra «ces prochains mois».

Pour mémoire, la suppression d'une liaison TGV Paris-Lausanne via Vallorbe a suscité la colère côté vaudois et au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour la société Lyria, les liaisons entre la capitale française et la Suisse romande, notamment via Genève, allaient au contraire être développées. (ats/nxp)