Le Théâtre de Vidy, à Lausanne, s'apprête à vivre deux ans de travaux. Le chantier ouvrira en août prochain. Auparavant, le Conseil communal sera saisi d'un crédit d'ouvrage de 27,5 millions de francs.

Le théâtre créé par Max Bill pour l'Expo 64 nécessite d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement. La salle principale, la salle Charles Apothéloz, n'a connu aucune intervention majeure depuis 50 ans et doit être remise aux normes. De plus, une nouvelle salle de répétition sera construite, rappelle jeudi la ville.

La mise au concours est terminée et elle n'a pas suscité d'opposition. Le projet se trouve désormais sur la table du Conseil communal qui devrait en discuter d'ici deux mois, espère Michael Kinzer, chef du Service de la culture.

Des spectacles durant les travaux

Le montant global de 27,5 millions de francs inclut des installations provisoires qui permettront au théâtre de continuer ses activités durant les travaux. Il est notamment prévu une installation en dur pour abriter la billetterie et le restaurant.

Durant les deux ans de travaux, le festival continuera à proposer des spectacles dans deux de ses salles, à savoir le Pavillon (250 places) et la salle René Gonzalez (100 places). Il est prévu une douzaine de spectacles pour une centaine de représentations et une dizaine de semaines de répétitions, dans chacune des deux salles.

Hors les murs

Des spectacles «hors les murs» seront également proposés. L'Opéra de Lausanne est d'ores et déjà réservé pour deux semaines en novembre 2020 et en février 2021, pour y présenter quatre spectacles. Des collaborations avec d'autres institutions sont possibles.

Maintenir un lien fort avec le public durant les travaux constituera un enjeu important pour le théâtre. «C'est un défi, mais la direction est confiante. Elle a réfléchi à une programmation forte, en partie décentralisée dans la ville», a ajouté M. Kinzer.

Lieux atypiques

Pour relier différemment le théâtre à la Ville, il est envisagé de présenter deux ou trois spectacles de petite forme dans des lieux atypiques, comme des salles de gymnase, des amphithéâtres d?universités ou en plein air. Après les travaux, la capacité d'accueil de Vidy sera augmentée de près de 15% pour offrir environ 70'000 places par saison, explique un communiqué de presse.

Le théâtre sera rénové dans le respect du projet de Max Bill. «Les architectes y ont apporté une grande attention», selon M. Kinzer. Mais la consommation énergétique n'a pas été oubliée. Ainsi le bâtiment aura une toiture végétalisée et des panneaux photovoltaïques. (ats/nxp)