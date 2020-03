La Poste consacre deux timbres aux championnats du monde de hockey sur glace qui doivent se dérouler en Suisse en mai. Le géant jaune émet également un timbre spécial sur la vache d'Hérens et le monastère d'Engelberg.

Tandis que les rencontres de hockey auront lieu à Lausanne et à Zurich du 8 au 24 mai, les nouveaux timbres sont disponibles depuis jeudi. On peut les acheter dans les filiales de La Poste et dans sa boutique en ligne, a indiqué jeudi le comité d'organisation des championnats du monde de hockey sur glace, basé à Zoug.

Les timbres «illustrent l'ambiance positive qui entoure l'événement et mettent en avant l'identité suisse». On peut y voir les trois sommets Eiger, Mönch et Jungfrau à l'arrière-plan avec sur un timbre un professionnel de l'équipe suisse qui envoie un tir et sur l'autre cinq joueurs qui s'élancent sur la glace.

Vache d'Hérens honorée

La Poste émet également un timbre spécial pour les 100 ans de la Fédération suisse d'élevage de la race d'Hérens. Les combats traditionnels de reines ont rendu célèbre cette vache valaisanne.

Le moment précédant la rencontre entre les deux animaux adversaires, avec la poussière soulevée par leurs sabots, le regard fixé sur la rivale, est reproduit sur le cachet. Ce dernier a été conçu par l'illustratrice haut valaisanne Barbara Seiler.

Les 900 ans d'Engelberg

Une copie agrandie du timbre a été remise jeudi à Sion dans une ferme à des représentants des éleveurs et du canton du Valais. Le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay était présent à la cérémonie. «Cela donnera plus de visibilité à cette race de montagne», s'est réjoui Dominik Pfammatter, président de la fédération de la vache d'Hérens.

Un autre timbre spécial a encore été émis par La Poste en l'honneur des 900 ans du monastère d'Engelberg (OW). Fondé en 1120, le site bénédictin a marqué l'histoire de la région. La communauté monastique est actuellement composée de 21 moines. Elle gère une école préparant à la maturité bilingue et au baccalauréat international. (ats/nxp)