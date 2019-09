Des chercheurs suisses vont publier dans la revue scientifique «Swiss Journal of Geosciences» une étonnante étude. Elle explique qu’une tortue a été écrabouillée par un énorme dinosaure il y a quelque 150 millions d’années à quatre kilomètres environ d’où se trouve aujourd’hui Porrentruy…

Cette recherche déjà proposée en libre accès suscite la curiosité. «Évidemment, ce n’est pas un cas dont on entend parler tous les jours. D’ailleurs le New York Times nous a contactés. Je crois que ça peut être parlant pour le grand public car on peut comprendre, visualiser ce qu’il s’est passé», nous explique Christian Püntener, un des quatre chercheurs qui signe l’étude.

Les deux espèces se côtoyaient

Mais quel est l’intérêt scientifique de ce fossile de tortue marine aplati? «De mieux comprendre le paléoenvironnement local de l’époque. En fait c’est la première fois qu’on démontre que ces tortues et des sauropodes pouvaient se côtoyer, vivre dans le même habitat», répond ce spécialiste des tortues, qui a été responsable d’étude de la Paléontologie A16, l’entité qui, de 2000 à 2018, a étudié le patrimoine paléontologique découvert sur la Transjurane.

On savait que, dans le jurassique, ces tortues vivaient dans les marais ou milieux marins peu profonds, raconte-t-il. Mais pas qu’elles s’aventuraient jusqu’aux vasières dans lesquelles on a trouvé des traces de gros dinosaures.

Flamant rose piétiné

Reste que l’originalité de l’étude est bien de s’intéresser à un fossile écrasé. Une démarche extrêmement rare: les chercheurs écrivent n’avoir trouvé qu’un précédent dans la littérature scientifique. L’étonnant cas d’un squelette de flamant rose fossilisé qui aurait été piétiné par un chameau au Mexique…

Alors comment les spécialistes suisses ont-ils pu déterminer qu’un dinosaure a marché sur cette tortue? «Il faut souligner qu’on ne peut pas en être sûr à 100%», prévient Christian Püntener. «Mais nous avons des arguments solides pour penser que c’est bien ce qui est arrivé.» Et de citer plusieurs éléments de l’«enquête»: la profondeur à laquelle résidait le fossile, une partie de la carapace plus basse que l’autre ou encore son aplatissement qui montre la forte pression subie.

Dix tonnes sur le dos

«Nous n’avons cependant pas trouvé la trace de pas du dinosaure. Mais on estime que c’était un sauropode», note l’expert. Pour rappel, les sauropodes étaient les plus longs et imposants dinosaures, soit les plus grands animaux qui ont jamais vécu sur terre. Le plus connu étant le diplodocus, qui mesurait quelque 25 mètres de long pour 10 à 15 tonnes.

Écrabouillé par plus de dix tonnes: la tortue n’avait pas sa chance et le «crime» était parfait. «Non, la tortue était déjà morte lorsqu’elle a été aplatie», corrige Christian Püntener. Comment le savent-ils? «Elle était sur le dos»…

Renaud Michiels