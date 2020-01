De la neige partout au-dessus de mille mètres, des pistes poudreuses, du soleil dans un ciel bleu roi printanier et un calendrier parfait pour prendre deux semaines de vacances, ces Fêtes de fin d’année ont été un millésime exceptionnel dans les Alpes valaisannes. Il était temps pour redonner confiance aux acteurs du tourisme hivernal.

Tant pis pour les canons

Avant la saison, un responsable des pistes d'une station valaisanne déclarait que son domaine skiable pouvait être enneigé de manière artificielle à près de 100%. Il ajoutait que le problème aujourd’hui était la vraie neige! Car s'il tombaient de grosses chutes, cela nécessitait du travail supplémentaire de préparation des pistes. Mais cette année, la neige est bien réelle et tant pis pour les canons.

Modèle obsolète ?

Cette saison exceptionnelle devrait faire oublier les quatre dernières qui avaient semé le doute dans les esprits. Le nouveau conseiller national Christophe Clivaz (Verts/VS) soutient depuis plusieurs années que le modèle du tourisme hivernal est devenu obsolète. C’est en partie ce type d'argument qui a poussé les Valaisans à refuser les JO 2026. Peut-être que si la votation avait lieu cette année, le résultat serait différent.

Le dernier endroit sur terre

En Valais, l’avenir du ski et du tourisme d’hiver est un enjeu hautement sensible pour les fonds de vallée. Ce sont des vaches sacrées dont on n'annonce pas la mort à la légère. L’autre Christophe, le conseiller d’Etat Darbellay, fait partie de ceux qui croient mordicus: s'il y aura un dernier endroit sur la planète où skier, ce sera en Valais. Le responsable de l’économie valaisanne n’en finit d'ailleurs plus de publier des photos de monts enneigés dans un décor somptueux. Chacune de ses images vaut sa démonstration.

Un milliard d'investissements

Mais ce millésime exceptionnel ne suffira sans doute pas à effacer les années de disette et les plans de sauvetage des domaines skiables. Selon les chiffres récents, 29 sociétés de remontées mécaniques sur un total de 42 bénéficient d'une aide de l'Etat. Le canton vient de se doter d'un fond de 400 millions de francs pour venir en aide à une branche sous haute perfusion: 270 millions sous forme de prêts, 100 millions de cautionnements et 20 millions de subventions à fonds perdu. C'est ce qu'on peut appeler du tourisme d'Etat!

Des réserves pour les vaches maigres

Pour Christophe Darbellay, la branche aurait besoin d'un milliard pour se mettre à niveau. Cela paraît énorme vu que les sociétés de remontées mécaniques valaisannes font ensemble un chiffre d'affaires annuel d'environ 314 millions de francs. Mais cette année, la neige est venue pour dire amen à ses projets et l'exercice devrait laisser du bénéfice... Espérons que les responsables des remontées mécaniques feront des réserves pour les années de vaches maigres. Même si chez certains, cet argent servira tout juste à boucher les trous des années précédentes.

Eric Felley