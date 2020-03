Poser un balai sur son front, pour Heinrich Gasser, c'est un geste désespéré. Directeur à Porrentruy (JU) du cirque Starlight, il est effondré, après l'annulation de la tournée 2020. «Une tournée annulée, c'est zéro franc de recette pour une année entière», dit-il. La dernière s'est arrêtée le 24 juin 2019.

Première urgence, pour Heinrich Gasser: trouver des vols pour renvoyer les artistes à la maison. Une mission difficile, avec la suppression des liaisons aériennes et la fermeture des frontières nationales.

Contre la montre

C'est une course contre la montre. Pour un équilibriste américain, Heinrich Gasser a acheté un ticket pour un vol finalement supprimé, puis un deuxième, puis enfin un troisième qui a pu être utilisé. Les deux premiers tickets seront remboursés dans quelques quelques mois, mais le montant dépensé n'est plus disponible. Un scénario maintes fois répété.

La palme de la complication est attribuée au rapatriement de deux clowns turcs qui ont vu leur vol pour Istanbul annulé, avant de s'envoler pour Porto pour se retrouver bloqués au Portugal, sans pouvoir bouger.

Chapiteau monté

Tout s'est effondré le 13 mars dernier, alors que le chapiteau du cirque Starlight était déjà monté à Porrentruy pour un premier spectacle programmé ce 20 mars. Il n'a pas fallu attendre les mesures de confinement pour tirer la prise: les premières restrictions sonnaient déjà le glas des cirques: «Des représentations devant 50 personnes, ce n'est pas rentable», indique Heinrich Gasser.

Dans le respect des consignes sanitaires, tous les spectacles de la saison ont été supprimés. Les enjeux financiers sont lourds, mais «la santé de chacun doit passer avant tout», a indiqué le cirque à son public. Starlight, c'est aussi une école de cirque, mais elle a dû fermer, comme toutes les écoles.

«Symphonie Lunaire»

Ne pas présenter la création «Symphonie Lunaire» signifie renoncer au bénéfice de huit semaines de mise au point. Artistes, costumière, musiciens, techniciens son et lumière, figurants, décorateurs, graphiste, photographe, webmaster, afficheurs: 150 000 francs de salaires ont été versés.

Jeudi, au lieu de répéter leur numéro, six acrobates mongols donnaient un coup de balai dans le garage lorsque le directeur les a rejoints. Quatre jongleurs moldaves sont également présents. «Ils sont logés dans les caravanes et je paie leur nourriture de ma poche, puisque la caisse du cirque est vide», précise Heinrich Gasser.

Des invendus

Chaque soir, une boulangerie fournit au cirque des invendus. La Migros livre aussi des aliments. «Les gens d'ici ont du coeur, c'est fantastique!», commente le directeur ruiné. Avec cette précision: «L'aide vient de Porrentruy, pas de Berne!».

«Dans la chaîne culturelle, le théâtre est servi en premier et le cirque en dernier», peste Heinrich Gasser. Et quand l'argent tombe, Knie passe souvent avant Starlight, Monti, Olympia et les autres.

Plaques retournées

À Porrentruy, le chapiteau a été démonté. Les plaques des camions, des roulottes et des caravanes ont été retournées à l'Office cantonal des véhicules. Heinrich Gasser évoque un crève-coeur: après avoir rétabli cette année la taxe sur les véhicules réduite de 80% pour les cirques en 2009, les autorités jurassiennes ne l'ont pas écouté.

Le cirque Starlight est dans la tourmente, mais Heinrich Gasser ne lâche pas prise: «Il n'est pas question de faillite: je paierai toutes les factures, quitte à vendre un camion», promet le directeur.

Le printemps sera long: «Les magasins étant fermés, on ne peut même pas acheter un bout de ficelle pour réparer le matériel», soupire Heinrich Gasser. Les contrats des artistes sont reportés: si tout va bien, ils reviendront tous en 2021 pour présenter la «Symphonie Lunaire».

Vincent Donzé