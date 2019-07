De bonnes grosses glaces de 15 kilos pleines de fruits ont été servies à la famille d’ours bruns de Syrie du Zoo de Servion. Martine, Martin et leurs trois oursons nés début 2018 – Laïka, Jaïko et Newton – se sont manifestement régalés. Et rafraîchis.

Canicule oblige, le parc zoologique vaudois prend-il d’autres mesures pour ses protégés? «On veille surtout à ce que tous les pensionnaires aient de l’eau fraîche et on contrôle régulièrement nos bassins pour s’assurer que la circulation de l’eau est bonne», nous répond Roland Bulliard, le directeur des lieux.

Viande presque congelée

Certains animaux ont donc aussi droit à de petits extras. Des glaces pour les ours. De la viande très fraîche, «presque congelée», pour les fauves. «Et nous sommes évidemment attentifs au comportement de nos animaux. On s’assure qu’ils sont bien tranquilles, qu’ils ne sont pas anormalement agités ou ne halètent pas. Mais jusqu’ici tout va bien», explique Roland Bulliard.

Quand les températures prennent l’ascenseur, le directeur du Zoo de Servion remercie en fait avant tout son emplacement. «On a la chance d’être presque en forêt, sur un terrain très ombragés. Tous nos pensionnaires peuvent se mettre à l’ombre s’ils le souhaitent. Et les nuits restent assez fraîches ici», note-t-il.

Gare aux espèces nordiques

Et si la canicule devait être plus étouffante encore, quelles mesures seraient prises? «On pourrait arroser le terrain pour le rafraîchir, comme ils ont pu le faire aux zoos de Bâle ou Zurich. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce sera nécessaire», commente Roland Bulliard. Qui ajoute que les employés restent tout de même particulièrement attentifs aux comportements des espèces nordiques, les plus susceptibles de souffrir de la chaleur. Exemple: les tigres, les panthères des neiges ou les rennes.

Mais pour l’instant, pas d’inquiétude à Servion. «Les animaux s’adaptent, ils sont plein de bon sens», sourit le directeur. Qui admet que l’activité baisse dans le zoo en milieu d’après-midi. Pas folles, en cas de canicule, beaucoup d’espèces font la sieste…