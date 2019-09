Le futur campus de Bienne ne dispose pas d'un permis de construire et n'ouvrira pas avant l’automne 2023, derrière la gare. L'ajournement de cette construction prévue pour 600 enseignants et 2000 étudiants a deux causes: l'entêtement d'un propriétaire opposé à l'expropriation de son immeuble et la calculation erronée des entreprises qui ont répondu l'appel d'offres.

«Les travaux ont déjà subi un retard en raison d’un litige juridique avec un riverain», indiquent les autorités bernoises. Mais une nouvelle tuile est tombée sur l’Office des immeubles et des constructions du canton de Berne: l'appel d'offres doit être interrompu.

D'un an au moins

«Les offres soumises ne respectent pas le cadre financier fixé par le canton», rapportent les autorités cantonales. Conséquence: «La mise en service du campus devra être reportée définitivement d’un an au moins».

Une première analyse a permis à l’Office des immeubles et des constructions (OIC) d’identifier les raisons principales des écarts entre les estimations financières du canton et celles des entreprises: «La taille et la complexité du projet sont en cause, tout comme les exigences strictes imposées à la construction en bois et par là même à l’industrie suisse du bois».

Expertise indépendante

Une expertise indépendante dira comment modifier le dossier d’appel d’offres et cerner la marge de manœuvre. L’objectif est de «s’en tenir à l’enveloppe financière fixée par le canton, sans préjudice pour la qualité», selon les autorités.

Le Campus Niel/Bienne doit voir le jour à Bienne sur l'«aire Feldschlössli», entre la gare et le lac. Ce site concentrera les deux départements Technique et informatique et Architecture, bois et génie civil.

Vincent Donzé