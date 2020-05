Le Conseil fédéral veut passer en force avec le système de traçage de proximité pour lutter contre le Covid-19 dans les mois à venir. Mis au point dans le cadre des hautes écoles polytechniques fédérales et testé par l’armée la semaine dernière, ce système est loin de convaincre. Lundi, le Conseil des Etats a refusé par 32 voix contre 10 de suivre Alain Berset sur cette voie sans prendre de précautions.

Réponse technologique

Ce vote démontre que la réticence est forte face aux apprentis sorciers qui nous proposent dans l'urgence un nouvel outil de surveillance de masse. Si le coronavirus a été importé d'Asie, il n'est pas nécessairement obligatoire d'importer aussi leurs réponses technologiques. Nous n'avons pas la même culture en matière de discipline collective et sociale. Et c'est très bien ainsi.

Anonyme?

Le projet fédéral – mise au point par la société Ubique AG, cela ne s'invente pas – est bien conscient des ces écueils. Il donne des garanties sur l’anonymisation des données, leur décentralisation ou leur limite dans le temps. Cependant, in fine, si quelqu’un est touché, il faut bien mettre un nom derrière l’utilisateur et les personnes qu'il a croisées sur son chemin pour les tester ou les mettre en quarantaine.

Contradictoire

Pour faire passer la pilule, on répète donc que cette application est facultative et «indolore» pour la sphère privée. En même temps, afin que le système Ubique fonctionne, l’application doit être la plus répandue possible parmi la population, sinon on ne trouvera que des cas anecdotiques et qui ne seront pas nécessairement révélateurs pour lutter contre l'épidémie. C'est là le noeud du problème.

Le danger de la discrimination

Comme on ne veut pas obliger les citoyens à télécharger l’application, il faudra trouver des moyens pour les inciter à le faire, autres que la simple idée du «nouveau gadget branché». Et, comme on dit, qui veut la fin veut les moyens. Imaginons, par exemple, que l'on proposera des avantages commerciaux aux détenteurs de l’application ou que les assureurs leur offriront une réduction de prime. Et puis, celui qui refuse d'être tracé pourrait - autres exemples possibles - se voir refuser l'accès aux musées ou aux transports publics, par souci de sécurité...

Faire le jeu de l'épidémie?

Autrement dit, il y a un risque que les réticents soient peu à peu discriminés. Plus grave encore, ceux qui auront refusé de télécharger l'application pourraient être suspectés de ne pas jouer le jeu de la sécurité, de faire le jeu de l’épidémie, de mettre en danger la vie des autres, etc. Toutes ces questions méritent donc que l'on réfléchisse à deux fois avant de se lancer dans une aventure qui pourrait plonger la paisible Helvétie dans un nouvel épisode de la série «Black Mirror».

Eric Felley