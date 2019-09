«Chercher de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse ! C'est un démarche courageuse et positive», affirme l’association Stopsuicide ( https://www.stopsuicide.ch/site/content/trouver-de-laide ), dont la mission est de parler, faire parler, informer, sensibiliser et augmenter les possibilités de prévention. N'hésitez pas à téléphoner, notamment aux structures suivantes : «La Main Tendue» (composer le 143), la «Ligne d'aide pour jeunes» (composer le 147), «Malatavie Ligne Ados» (HUG - Children Action), 022 372 42 42.

Les voyageurs qui souhaitaient emprunter le rail entre Montreux et Vevey ont du prendre leur mal en patience, samedi après-midi. Plusieurs correspondances ont en effet été lourdement retardées, en témoigne le site internet des CFF. En cause: la présence d'un civil dans le tunnel entre Burier et Clarens.

Croisé en gare de Vevey, un contrôleur s'est étonné de la durée de la perturbation : «Plus d'une heure pour attraper un type dans un tunnel?», a-t-il questionné. Néanmoins, l'homme a également évoqué une explication possible: le tronçon étant actuellement en travaux, seule une voie était ouverte.

Contactée, la police cantonale s'est contentée, dans un premier temps, de confirmer qu'«une intervention est en cours». Selon nos informations, l'homme retranché dans le tunnel aurait voulu mettre fin à ses jours. Il aurait fini par être délogé.

En fin d'après-midi, le trafic a repris peu à peu. Vers 17h15, une voiture de police était encore visible à proximité de la gare de Burier (VD).