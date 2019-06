Les perturbations ferroviaires liées à la canicule se poursuivaient vendredi matin vers 05h30 à Berne. Plusieurs trains sont supprimés entre Berne et Olten (SO), entre Berne et Bienne (BE) et dans le trafic RER bernois, ont indiqué les CFF dans un communiqué.

Les fortes chaleurs ont provoqué jeudi une déformation de rails sur une des quatre voies entre Berne et Berne-Wankdorf, la rendant impraticable.

Les perturbations devraient perdurer jusque vers 08h00. Le trafic ferroviaire a en revanche pu être rétabli entre Satigny (GE) et La Plaine (GE). Les Chemins de fer fédéraux s'attendent encore à des retards et d'éventuelles suppressions de trains. (Le Matin)