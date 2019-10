Les perturbations dues à une fuite d'huile le long de la ligne ferroviaire entre Berne et Olten ont été levées samedi matin, ont indiqué les Chemins de fer fédéraux (CFF). Les trains circulent à nouveau selon l'horaire.

L'incident est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, lors de travaux d'entretien planifiés. Pour une raison inconnue, un train de meulage a perdu de l'huile sur environ 500 mètres depuis l'entrée du tunnel de Grauholz en direction de Berne.

Un camion d'aspiration disposé sur un wagon plat a aspiré mètre par mètre l'huile et le gravier souillé, avait précisé la compagnie ferroviaire. Le nettoyage des voies avait obligé les CFF à dévier tous les trains par Berthoud-Langenthal (BE), ce qui avait entraîné des retards et des suppressions de convois. (ats/nxp)