Certains trains Intercity entre Spiez (BE) et Brigue (VS) ont été annulés, indiquent les CFF dans leur service d'information Railinfo. Les Eurocity et une partie des Intercity sont détournés via Kandersteg. La durée de la perturbation est encore inconnue.

Le BLS fait circuler des trains-navettes par voie de montagne, qui prennent les passagers en direction du sud à Spiez et d'autres en direction du nord à Brigue, a indiqué samedi matin à Keystone-ATS le porte-parole Stefan Dauner.

Ce dernier a précisé que de premières perturbations ont déjà été enregistrées vendredi soir. Samedi, les dispositifs de retenue que le BLS avait installés en bordure des voies après la première inondation de février avaient débordé. Les deux tubes du tunnel sont fermés. Des spécialistes sont sur place.

Le 6 février dernier, l'un des deux tubes avait été fermé suite à une première infiltration d'eau, avant que le deuxième ne soit par la suite également fermé. Après un jour, un tube a été rouvert, puis ensuite le deuxième une bonne dizaine de jours plus tard.

Les infiltrations sont survenues sur un tronçon à deux voies entre Ferden (VS) et St-Germain (VS), à environ 2,5 km du portail sud à Rarogne (VS). Elles avaient atteint jusqu'à 30 cm le 6 février. (ats/nxp)