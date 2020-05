Le Centre d'assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ) a annoncé que la traite d'être humains avait atteint un chiffre record en 2019. 255 cas ont ainsi été recensés et dont 169 femmes.Les victimes venaient notamment du Nigeria, de Hongrie, d'Afghanistan et de Roumanie, indique le FIZ, basé à Zurich, dans son rapport annuel publié lundi. La majorité des personnes concernées ont été exploitées dans le commerce du sexe.

Exploités au travail

La traite à des fins d'exploitation au travail a elle aussi augmenté. Selon le rapport, 32 personnes ont été exploitées principalement dans des ménages privés ou dans l'hôtellerie et la restauration. Des cas ont été répertoriés dans 14 cantons .