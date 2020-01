La Suisse dispose de conditions idéales pour réussir la transition énergétique. Techniquement et financièrement, les moyens sont là. Reste à combler les manques de connaissances de la population et des décideurs, révèle une étude du Fonds national suisse.

Le «Programme national de recherche Energie», basé sur les résultats de plus d'une centaine de projets, montre qu'il est possible à l'heure actuelle de sortir du nucléaire et des énergies fossiles dans des conditions acceptables d'ici 2050, a indiqué le Fonds national suisse (FNS) mardi. Mais les innovations technologiques et un mode de vie moins riche en énergie ne s'imposeront pas d'eux-mêmes.

Chacun devra y mettre du sien, estime le FNS. Citoyens, consommateurs et responsables politiques ont leur rôle à jouer. Il faudra mieux les informer des avantages des nouvelles technologies.

Les chercheurs du FNS ont étudié de nombreuses innovations techniques et technologies existantes. Il faut notamment accepter de recourir plus massivement aux nouvelles énergies renouvelables et la Suisse a fait de nombreuses découvertes et avancées dans ce domaine, ont-ils expliqué devant la presse.

Le photovoltaïque intégré aux bâtiments ou la géothermie en profondeur ont pu être développés ainsi que le potentiel de l'énergie hydraulique. Le FNS s'est aussi intéressé aux moyens de stocker l'énergie.

Incitations à expliquer

Le Programme national de recherche Energie propose des recommandations d'action concrètes. Au nombre de quinze, elles visent les fournisseurs d'électricité, les ménages, les entreprises, les propriétaires de maison, les administrations publiques, les ONG, les politiques et les citoyens.

La transition énergétique devrait passer par des réglementations efficaces et des mesures incitatives encourageant les changements de comportement volontaire. La population doit aussi être informée de manière ciblée et précise. Les avantages financiers des énergies renouvelables pourraient être mis en avant. (ats/nxp)