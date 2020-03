Les transports publics ont commencé à réduire leur offre en raison de la pandémie de coronavirus. La réduction sur les lignes CFF se déroulera en trois étapes, dont la première a débuté jeudi. Les usagers sont invités à vérifier les horaires avant de voyager.

Depuis jeudi, les trains supplémentaires en trafic grandes lignes sont supprimés aux heures de pointe. Les trains de nuit ne circulent plus et les trains internationaux en Suisse ne circulent que jusqu'à la frontière. Les gares seront fermées durant les nuits du week-end.

À partir de lundi prochain, les services régionaux longue distance et transfrontaliers seront réduits. La ligne entre Genève et Brigue connaîtra notamment des suppressions partielles, de même que le Léman Express. Le trafic grandes lignes sera encore davantage réduit à partir du jeudi 26 mars.

Plus de billets dégriffés

Durant la phase de transition jusqu'au 26 mars, l'horaire en ligne sera mis à jour régulièrement au plus tard à 20h00 pour le jour suivant. Les usagers sont appelés à vérifier leurs correspondances dans l'horaire en ligne avant chaque voyage. Ces réductions resteront en vigueur jusqu'au 26 avril. Durant cette période, les CFF ne vendront plus de billets dégriffés.

Comme les CFF, le BLS réduit également ses services de transport public en raison de la propagation du coronavirus. En principe, les trains circuleront désormais toutes les demi-heures lorsque l'intervalle d'un quart d'heure s'applique. Là où l'intervalle d'une demi-heure s'applique aujourd'hui, les trains circulent désormais toutes les heures. La première et la dernière connexion resteront les mêmes.

Le regioexpress entre Brigue et Domodossola circule désormais uniquement aux heures de pointe du matin et du soir. La circulation sera suspendue pendant la journée. Dès vendredi, le regioexpress entre Berne et La Chaux-de-Fonds sera supprimé. Le BLS conseille aux clients de consulter l'horaire en ligne avant le départ.

Les chemins de fer de la Jungfrau ont fermé les lignes touristiques. Les lignes de service public continuent de circuler selon un horaire réduit. (ats/nxp)