Masqué ou pas? La prudence sanitaire qui voudrait que les usagers portent le masque dans les transports publics ne semble pas toucher la majorité des pendulaires qui reprennent le travail aujourd’hui. Ce lundi, au départ du Valais pour aller sur Vaud, Lausanne et Genève, rares sont les personnes à en porter. «J’en ai un dans mon sac au cas où tout le monde en aurait, confie cette femme, mais ce n’est vraiment pas le cas».

Répartition sans problème

En gare de Martigny, d’habitude très fréquentée à cette heure matinale, les quais sont parsemés de voyageurs. Le haut-parleur annonce un train «à composition réduite», première surprise car cela peut resserrer les gens. Mais l’affluence est moindre et les passagers peuvent se répartir sans problème un par compartiment, rarement deux. A Aigle, quelques dizaines de voyageurs montent, sans réelle conséquence sur la densité dans les wagons.

La peur de sortir

Du personnel distribue des lingettes: «Content de vous revoir, dit une collaboratrice des CFF. Voilà du désinfectant pour continuer à voyager en bonne santé». Une infirmière, qui travaille à l’Hôpital de Rennaz explique ce peu de monde par la crainte: «Je constate que les gens ont encore peur de sortir. Certains, même des jeunes, ne sont pas sortis de chez eux depuis des semaines. Il faut procéder par étapes avant qu’ils retrouvent la confiance.»

80% en moins de passagers

A Vevey, le train se remplit un peu plus, mais la fréquentation reste basse et pour l’instant la distance demeure entre les voyageurs. En comparaison avec la fréquentation d'avant l’épidémie, à cette heure, c’est près de 80 % en moins de passagers. Sans doute que beaucoup ont choisi de prendre leur voiture et d’autres continuent le télétravail.

Une légère cohue

En gare de Lausanne, les quais s'animent à l'arrivée de plusieurs convois vers 7 h 30. La proportion de gens portant des masques augmentent à 20 % environ. Ici, une lègère cohue se crée et le respect de la distance est mis à mal. D’abord dans les wagons où les gens se pressent de sortir, puis dans les couloirs de la gare où tout le monde se mélange, il est vrai, pas très longtemps.

Masques gratuits pour le M2

Bon nombre de personnes vont prendre le M2 sous une pluie battante. Ici le personnel distribue gratuitement des masques. La grande majorité des gens les accepte et suit les conseils du haut-parleur répétant que le port du masque est «fortement recommandé». Mais là aussi, la fréquentation reste nettement en-dessous ce qu’elle était avant le 16 mars. A cette heure-ci, les rames qui montaient en ville étaient bondées.

Eric Felley