C'est un véritable rodéo routier qui a lieu mardi vers 10h30 entre Gland et Nyon. En effet, des cambrioleurs ont été dérangés alors qu'ils se trouvaient dans une villa. Ils ont alors pris la fuite à bord d'une voiture immatriculée en France. Peu après, ils ont été repérés par la police région Nyon qui a alors tenté de les intercepter. En vain.

Une course-poursuite s'en est suivie, explique la police cantonale vaudoise dans un communiqué. La voiture a alors commis plusieurs infractions routières, ne respectant pas les priorités et les signalisations lumineuses, ou mettant à diverses reprises en danger les piétons, précise-t-elle. Finalement, après avoir endommagé plusieurs véhicules à l'arrêt, les individus ont abandonné leur voiture pour fuir à pied.

Trois hommes correspondant à leur signalement ont ensuite été interpellés en ville de Nyon par la police. Il s’agit de ressortissants français, résidant en France et âgés de 42, 36 et 17 ans. Une enquête a été ouverte par le Procureur de service et la Présidente du Tribunal des mineurs.

Par ailleurs, la police cantonale vaudoise lance un appel à témoins. Toutes les personnes ayant remarqué des comportements inhabituels ou particuliers avant, pendant ou après les faits, en particulier durant la course-poursuite, sont priées de les signaler au 021 333 5 333. (nxp)