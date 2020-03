Façonnage du houppier

À l'état normal, les fibres du bois se développent d'une façon droite et verticale, à part quelques perturbations provoquées par l'empattement de grosses branches. Ce constat et les suivants émanent du spécialiste français Voïchita Bucur.



Une fois sur mille, l'érable sycomore présente des fibres ondulées plus ou moins régulières formées de bandes alternativement mates et brillantes. La figuration ondée est plus ou moins prononcée dans le sens soit vertical ou axial, soit dans le sens tangentiel.



L'espacement de ces ondes reste parallèle et constant pour un même arbre, mais il peut varier de quelques millimètres à plus d'un centimètre suivant les sujets et leur origine. Il existe toute une gamme de fûts dont les ondulations vont d'une extrême finesse à une prononciation très accentuée.



D'une façon générale, en présence de cernes annuels larges, l'ondulation est plus prononcée. Inversement, si les accroissements sont rapprochés, l'ondulation diminue, jusqu'à se perdre vers la souche. La reconnaissance d'une pièce totalement ondée s'effectue seulement au moment du façonnage du houppier. - (VDé)