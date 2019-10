Ueli Maurer et le directeur de la Banque nationale suisse Thomas Jordan seront à Washington vendredi pour le grand raout du FMI et de la Banque nationale. Au préalable, ils rencontreront les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G20, indique jeudi le Conseil fédéral. Ils aborderont les défis en matière de politique économique et des mesures que le FMI doit prendre. La Suisse souhaite un apaisement des tensions et soutient les réformes favorisant la croissance.

Le comité du développement de la Banque mondiale reviendra sur le développement économique et les manières de réduire la pauvreté. La délégation suisse soulignera la nécessité d'adopter des politiques commerciales prévisibles et d'améliorer les conditions dans les pays en développement.

Guy Parmelin signera un programme visant à améliorer la transparence et la gouvernance dans le secteur des matières premières. En outre, de nombreuses rencontres bilatérales figurent au programme de la délégation helvétique. (ats/nxp)