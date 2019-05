Le 16 mai dernier, le conseiller fédéral Ueli Maurer a donné une interview à la télévision américaine CNN après sa rencontre avec Donald Trump à la Maison-Blanche.

Sa prestation a suscité passablement de déception ou de moqueries en Suisse. Le président avait l'air mal à l'aise et semblait ne pas comprendre les questions. On entendait d'ailleurs un interprète en arrière-fond qui les traduisait en suisse allemand.

Visiblement inspiré par la séquence, le musicien fribourgeois Pierre-Dominique Bourgknecht, qui est parfois chroniqueur dans l'émission «Vertigo» sur «La Première», en a fait un montage des plus hilarants.

Le morceau commence sur une musique jazzy très, alors que la présentatrice s'efforçe à se faire comprendre. Puis vient le moment, où l'interprète traduit la question, le Zurichois finissant par répondre «I can nothing say». Le tout sur une musique tout à fait champêtre, comme un refrain facile qui ne quitte plus l'oreille...

(Le Matin)