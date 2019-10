Le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour menaces d'un apprenti de 15 ans. Celui-ci avait brandi un poignard de 25 centimètres sous le nez de son maître. Le Ministère public des mineurs a plaidé en vain la tentative d'assassinat.

Jours purgés en trop

L'adolescent a passé 96 jours en détention préventive, puis 302 jours en observation dans une institution fermée. Après l'avoir condamné à un an ferme, la Cour suprême du canton de Nidwald lui a accordé une indemnité de 660 francs pour les 33 jours purgés en trop.

Selon l'arrêt de Mon Repos publié mercredi, les journées passées en observation doivent être prises en compte «de manière appropriée». En effet, ces jours ne peuvent pas être déduits intégralement de la peine de détention, vu les différences entre ces deux régimes.

Ainsi, les week-ends que le jeune homme a passé à la maison de même que ses fugues ne peuvent pas être comptés comme jours de détention. Sur ce point, les juges fédéraux ont admis le recours du Ministère public.

Pas de tentative d'assassinat

Concernant la qualification des faits, la haute cour retient les menaces. Elle suit le raisonnement de la justice nidwaldienne selon lequel le comportement du condamné ne l'a pas conduit jusqu'à la tentative d'assassinat.

A la suite d'un différent sur la tenue de l'apprenti, le maître l'avait invité à quitter le centre de formation et à retourner dans son entreprise. Le jeune était revenu avec un couteau doté d'une lame de 25 centimètres et s'était dirigé vers le maître. Il avait alors hésité, tremblé, et d'autres apprentis étaient parvenus à le désarmer. (arrêt 6B_1159/2018 du 18 septembre 2019) (ats/nxp)