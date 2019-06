Vevey se transformera en une scène musicale et théâtrale à ciel ouvert du 18 juillet au 11 août prochains, durant la Fête des vignerons. Plus d'un millier de représentations gratuites seront proposées à l'enseigne de la Ville en Fête.

La Fête des vignerons, ce n'est pas seulement un grand spectacle payant dans les arènes et des cortèges en ville. Une dizaine de scènes gratuites, disséminées dans la commune, accueilleront des concerts, des performances et diverses animations gratuites.

Durant la Fête, quelque 20'000 spectateurs sont attendus dans les arènes et tout autant de visiteurs en marge de la manifestation. Pour les accueillir au mieux, le bord du lac sera réservé aux piétons et dédié à la convivialité et à des animations culturelles et festives, annoncent jeudi les organisateurs.

Artistes suisses

En moyenne, 43 représentations seront proposées par jour, toutes gratuites. Une moitié des animations seront concoctées par les cantons hôtes des journées cantonales, l'autre moitié par la Fête des vignerons directement. Les artistes proviennent à 70% de Suisse.

Une Parade de nuit, «poétique, lumineuse et musicale», clôturera chaque journée sur les quais, décrit le communiqué de presse. Certains spectacles seront présentés pour la première fois en Suisse. Le détail de la programmation est consultable en ligne, sur le site de la Fête.

Transports pour la Fête

Les informations concernant les transports durant la Fête sont désormais disponibles auprès des CFF. Les horaires pour et au départ de Vevey sont renforcés et prolongés. Les Transports publics fribourgeois proposent également des offres de bus et trains spéciaux. Et la CGN organise des trajets spéciaux en bateau depuis Lausanne et Le Bouveret (VS).

Les organisateurs recommandent aux automobilistes de faire du co-voiturage. Il est d'ores et déjà possible d'acheter son ticket de stationnement. Des navettes relieront les parkings, situés à la périphérie, au centre de Vevey. (ats/nxp)