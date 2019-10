A l'aide d'une imposante grue, des ouvriers ont remplacé le pont enjambant l'autoroute A1 à la hauteur de Bursins (VD) dans la nuit de lundi à mardi. Les travaux ont duré environ sept heures. Une opération «coup-de-poing», pour reprendre les termes de l'OFROU.

Usé, abîmé par le poids des années, le viaduc datant de 1963 et qui constitue l'accès principal au centre d'entretien de Bursins et à la gendarmerie a été fermé au trafic routier en janvier par mesure de sécurité. Le sel s'était infiltré au fil des ans dans la structure et de petits morceaux de béton tombaient sur l'autoroute.

Durant la nuit de lundi à mardi, 60 ouvriers ont oeuvré pour démonter ce pont de béton pesant 480 tonnes. Une structure provisoire métallique préfabriquée et longue de 60 mètres l'a remplacé pour quelques années. Quelque 150 personnes ont observé la scène, a indiqué un photographe de l'agence de presse Keystone-ATS présent sur place.

Grue géante

Pour ce faire, les spécialistes ont utilisé une grue d'une puissance exceptionnelle et d'une hauteur maximale du bras de 222 mètres. Pesant 1300 tonnes sans la charge, cette machine est capable de soulever 1000 tonnes jusqu'à 11 mètres de haut. Elle a ainsi pu porter l'ancien pont d'un seul bloc et déplacer la nouvelle structure de 230 tonnes.

L'autoroute a été fermée pendant la nuit entre Gland (VD) et Rolle (VD). Elle devait à nouveau être ouverte au trafic à 05h00. (ats/nxp)