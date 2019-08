Mardi 27 août, à la pause de midi, un élève s'amuse dans la cour du collège de la Croix-Blanche, à Épalinges (VD). Il a l'idée, on ne sait pourquoi, d'enfiler sa tête dans l'une des ouvertures verticales qui décorent le mur de l'entrée de l'établissement. Et bien que celles-ci ne mesurent que 15 centimètres de large, il y parvient. En revanche, impossible de la retirer.

Les personnes présentes sont très vite alertées et, n'ayant pas réussi elles-mêmes à le tirer de là malgré leurs efforts, elles appellent rapidement les secours. La police ainsi que le service de protection et sauvetage de la ville de Lausanne (SPSL), qui a dépêché trois pompiers, un officier et deux véhicules, sont vite sur place. Ils voient que la situation est délicate.

«Le mur était abrasif, nous explique le porte-parole du SPSL, il fallait sortir l'enfant de là sans le blesser». Celui-ci, âgé de 7 ou 8 ans , a pleuré, mais n'a pas paniqué. Il a reçu à boire durant l'heure où il est resté dans cette fâcheuse posture. Mais les pompiers ont fini par trouver la solution. «Nous avons pu entourer sa tête d'un plastique souple, à la façon d'un bandage, pour lui protéger les oreilles, explique le SPSL. Puis nous l'avons enduite d'un mélange d'eau et d'huile.» En le tirant délicatement, ils ont finalement réussi à libérer l'enfant, sous le regard de ses parents qui avaient été prévenus.

Barrer les ouvertures

L'élève s'en est sorti sans une égratignure, au grand soulagement de tout le monde. Dont le syndic d'Épalinges. «Nous regrettons évidemment ce malheureux événement, nous dit Maurice Mischler. Les six ouvertures du mur sont conformes aux normes de construction de l'époque, en 1999. Et je tiens à préciser que depuis 20 ans, c'est le premier accident de ce type qui se produit à cet endroit.» Il n'empêche que des mesures vont rapidement être prises pour qu'il n'y en ait pas un deuxième. «Ces ouvertures vont être comblées avec des barres en inox, qui seront installées en début de semaine prochaine.»