Le président du Parti socialiste Christian Levrat veut un plan écologique à 12 milliards de francs d’investissements privés et publics par an. Ce "véritable plan Marshall" sera centré sur le solaire et sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment et les transports. Le montant peut paraître élevé, concède le conseiller aux Etats dans un entretien avec Le Matin Dimanche, "mais ça représente la part du produit intérieur brut que nos prédécesseurs ont investi dans les barrages. Ce qu’on a pu faire dans les années 1960 pour l’hydraulique, on doit bien réussir à le faire en 2020 pour le climat".

Les socialistes présenteront prochainement "une feuille de route très précise pour être sûr qu’au premier jour suivant les élections on soit en mesure de mettre en œuvre ce plan en faveur des renouvelables", souligne encore le Fribourgeois à un peu moins de cinq mois des fédérales.