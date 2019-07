L'affaire concerne sept fauteuils commercialisés par la société Descartes Meubles en Valais. «Deux en exposition à Sion, trois à Saxon et deux déjà vendus», précise sont patron, Jean-Daniel Descartes. Ces modèles sont similaires au fameux Lounge Chair and Ottoman de Charles Eames, créé en 1956 et vénéré depuis comme une icône du design.

Détruire les fauteuils ?

Ces fauteuils valent à son vendeur une comparution devant le Tribunal de Martigny le 6 septembre prochain. Le Ministère public requiert une peine de 60 jours-amendes avec sursis et une amende de 1920 francs pour infraction à la loi fédérale sur les droits d’auteur. Et il demande la douloureuse destruction des objets litigieux.

Jean-Daniel Descartes en tombe presque des nues: «J'ai commercialisé ces fauteuils la conscience tranquille, ayant demandé un avis de droit à un avocat juriste». Comme il a fait de la publicité, celle-ci n'est pas passée inaperçue auprès de la société qui possède les droits d'auteur sur leur design, la société Vitra Collections, connue pour ses lieux d'exposition à Weil am Rhein (DE) et son site à Muttenz près de Bâle. Vitra ne vend pas de fauteuils à proprement parler, si ce n'est des miniatures de 15 cm qui coûtent déjà la somme 645 euros!

Bonne conscience

Le fauteuils achetés par Jean-Daniel Descartes sont fabriqués en Chine et il les acquis au prix de 400 francs: «A ce prix-là précise-t-il, ce n'est pas du vrai cuir». Les modèles classiques se vendent dans les 7000 francs «sans le repose-pied» ajoute-t-il. Lui vendait les siens entre entre 1500 et 2300 francs. S'il a bonne conscience, c'est qu'il n'a jamais trompé le client sur l'origine et il a indiqué que ces fauteuils étaient bien inspirés de celui de Charles Eames.

Bien connu des architectes et des designers, le site de Vitra près de Bâle a été créé par l'architecte américain Frank O. Gehry. La société possède aussi des droits sur les fauteuils et autres chaises de Charles Eames. (photo Vitra)

Défendre la valeur de l'original

Mais la bonne conscience ne suffit pas dans les affaires. Des personnes mandatées par la société Vitra ont visité ses stands d'exposition en Valais et ont déposé plainte pour violation de la loi sur les droits d'auteur. Le Ministère public valaisan estime qu'ils sont dans leur droit.

«Le Nouvelliste», qui révèle l'affaire, a contacté la société Vitra Collections qui dit ne pas commenter les procédures en cours. D'une manière générale, elle explique que la protection des droits d’auteur s’applique aussi bien au designer qu’au fabricant: «Un original est un investissement qui conserve sa valeur, son prix de revente sur le marché du vintage en constante progression dépasse souvent son prix de départ».

Tout le monde ne peut s'offrir l'original. Pour Jean-Daniel Descartes, il s'agissait de permettre à des personnes moins fortunées de posséder le fameux fauteuil. Fut-il en simili cuir.