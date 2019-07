Au terme d'une vaste enquête qui a duré près de deux ans, la police tessinoise a démantelé une bande de jeunes adultes et mineurs qui opéraient dans le sud du Tessin. Cinq personnes, dont deux mineurs, ont été arrêtées.

Quarante autres ont été dénoncées. Ils ont enfreint la loi fédérale sur les stupéfiants, vols et extorsions, soit une soixantaine de délits ont indiqué jeudi le Ministère public et la Magistrature des mineurs.

L'enquête a démarré à la suite d'une série de vols commis en 2017 dans la région de Mendrisio par une bande de jeunes délinquants menée par un Suisse de 23 ans arrêté en novembre dernier. Les cinq personnes qui ont fini sous les verrous et leurs complices dénoncés sont accusés de trafic de marijuana et de cocaïne, de vols en bande et d'extorsions.

Selon les enquêteurs, une partie du butin provenant des vols servait à acheter la drogue, revendue ensuite aux consommateurs locaux. Profitant de leur supériorité physique, certains membres de la bande extorquaient en outre de la cocaïne et de la marijuana aux petits trafiquants de la zone qui se gardaient bien de porter plainte. (ats/nxp)