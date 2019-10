On s’attendait à un retour de balancier, ce fut un retour de bâton pour la droite du Parlement au Conseil national. Tout bien compté, 17 fauteuils ont été perdus pour l'alliance entre l'UDC et le PLR, qui passe de 101 à 84 en comptant l'apport de la Lega et de l'UDF.

Premier tout seul?

Pour faire contre mauvaise fortune bon cœur, après avoir perdu 12 sièges, les représentants de l’UDC répétaient en boucle dimanche qu’il restait le premier parti de Suisse. C'était sans doute une façon de prolonger encore un peu l'euphorie de la dernière législature. En réalité, c'est une position limitée. L'UDC a l'habitude de faire quantités de propositions qu'elle se trouve seule à défendre en vain. On peut être le premier à Berne et n’avoir pas plus de pouvoir que le deuxième ou le troisième, si on ne crée pas d'alliances.

La nouvelle fragmentation du Conseil national ouvre le jeu à de multiples calculs...

Deux alliés au minimum

Dorénavant beaucoup plus fragmentée, la Chambre du peuple va devenir un grand souk, où se négocieront les majorités. Ces élections ont établi cinq groupes importants: UDC, PS, PLR, PDC et Verts et un «demi-groupe» avec les Verts libéraux. Pour obtenir une majorité, chacun devra avoir au minimum deux, voire trois alliés.

Des majorités à créer

Certes, l’UDC, le PLR et le PDC conservent une majorité bourgeoise pour les votes stratégiques, notamment en matière de santé ou de finances, où leurs intérêts convergent. Le PS, les Verts et les Verts libéraux constituent la nouvelle force de frappe écologique. Mais, avec 85 voix, ils doivent obtenir des apports du côté du PDC. Par ailleurs, l’UDC, le PLR et les Verts libéraux disposent d'exactement 100 voix pour défendre les thèmes «libéraux», comme l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes par exemple. C'est «knapp», comme on dit à Berne.

Le National plus progressiste

En revanche, une majorité conservatrice sur les questions de société sera plus difficile à trouver. Lors de la dernière législature, l'alliance de l'UDC et du PDC faisait 97 voix. Dorénavant, en comptant les élus du PBD et du PEV, elle tombe à 86 voix. Les «conservateurs» auront de la peine à trouver une autre formation pour s'opposer, par exemple, au mariage pour tous.

Moins prévisible

Dans ces calculs, il faut tenir compte aussi de l’homogénéité des groupes, qui peut varier en fonction des personnalités. Une chose est certaine, durant quatre ans, la lisibilité et la prévisibilité du Parlement helvétique seront plus complexes. Sans compter qu'il risque d'être en porte-à-faux avec la majorité UDC-PLR qui demeure au Conseil fédéral.

Eric Felley