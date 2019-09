Chères lectrices,

Chers lecteurs,



Voilà, ça y est. Si vous lisez «Le Matin.ch» via notre application (comme 80% de nos lecteurs), vous découvrez le nouveau look de notre site d'information. Sur le desktop, les changements arriveront plus tard, mais quelques nouveautés ne vous échapperont pas.

«Le Matin.ch» se pare d’un nouveau logo et de nouveaux atours. Depuis aujourd’hui, le troisième site d’information le plus consulté de Suisse romande propose une application pour smartphones au graphisme et à l’ergonomie revus.

C’est un moment important et émouvant parce que «Le Matin.ch» assume, jusque dans son graphisme, son identité totalement numérique. Cela fait de nombreux mois que nous travaillons sur ce nouveau look et cette identité visuelle de l'application. Il était important pour nous de graphiquement respecter l’histoire du «Matin», tout en lui donnant les armes pour affronter les années à venir.

L’agencement du «Matin.ch» a été revu et les célèbres «News piquantes» deviennent une rubrique à part entière. De leur côté, les œuvres numériques du dessinateur de presse Valott, qui a rejoint «Le Matin.ch», bénéficient d’une meilleure exposition. Sur l'appli, un flux continu d’informations générales en direct est également à votre disposition.

Les formats nouveaux lancés par l’équipe du «Matin» depuis l’été 2018 continueront à enrichir l’offre de la rédaction plébiscitée par les Romands: «L’œil du Matin», «L’interview Mobile», «Le petit oiseau», «L’interview indiscrète», «C’te équipe» - le rendez-vous des sportifs - et les nombreux reportages vidéo, commentaires, éditos, infographies et dossiers réalisés par les journalistes du «Matin.ch» multiplieront les façons de raconter l’actualité à tous les lecteurs.

Vous pouvez compter sur nous. «Le Matin.ch» est non seulement resté votre compagnon numérique du café, mais il est devenu votre ami qui vous informe en temps réel toute la journée.

Nous vous souhaitons une bonne lecture. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques concernant notre nouvelle application.



Laurent Siebenmann, rédacteur en chef